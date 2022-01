Intervento di vigili del fuoco in viale Lecco per tegole pericolanti

Il forte vento che ha iniziato a sferzare il territorio comasco nella giornata del 31 gennaio 2022, ha costretto i vigili del fuoco a svariati interventi per mettere in sicurezza piante ed edifici. E' ilcaso, per esempio, di un palazzo di viale Lecco a Como dove alcune raffiche di vento hanno reso pericolanti alcune tegole. L'intervento, eseguito intorno alle ore 17, ha visto l'impiego di un'autoscala e si è concluso in breve tempo. Non si sono registrati feriti nonostante sia caduta una tegola.