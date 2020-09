Tavernola, rapina nella notte al Bennet: dipendenti legati e minacciati con armi

Grande paura ieri notte (tra il 4 e il 5 settembre), al Bennet di Tavernola. Uomini armati sono entrati nell'edificio, approfittando dell'ingresso, intorno alle 4.30 del mattino, dei panettieri. Li hanno sequestrati, legati e minacciati con armi. Dopo di che sono fuggiti con 11 televisori. Sul posto è intervenuta per prima una pattuglia della vigilanza vedetta Mondialpol, che ha comprensibiimnete trovato il personale in stato di agitazione. Dopo è stato avvisato il 112 ed è intervenuta la polizia di stato. I ladri non sono ancora stati rintracciati.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.