Il cane sente un lamento e richiama l'attenzione della padrona: c'è un tasso ferito intrappolato in un tubo

Insolita operazione di soccorso nelpomeriggio del 28 settembre 2021 per i vigili del fuoco di Menaggio, intervenuti in una zona boschiva di Laino. Una donna è stata attirata dall'abbagliare del suo cane che si mostrava agitato e che si aggirava nei pressi di una conduttura interrata delle acque meteoriche in prossimità di via Quaglio. La donna a sua volta ha sentito un lamento provenire proprio dalla tubazione.

I vigili del fuoco sono riusciti a visionare l'interno della tubazione grazie alla telecamera in dotazione a una ditta di spurghi fognari presente nelle vicinanze. Dal video si è visto che ad essere intrappolato nel tubo era un tasso ferito. I pompieri anche grazie alla collaborazione della polizia provinciale e dei residenti sono riusciti a recuperare l'animale ancora vivo e ad affidarlo all'operatore del servizio Comosoccorso Emrgenza Veterinaria che lo ha trasportato alla sede del reparto veterinario di Ats Insubria. Purtroppo l'animale è stato soprresso a causa delle gravi ferite.