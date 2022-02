Svizzera, scivola in un crepaccio di ghiaccio sul Piccolo Cervino. Morto escursionista italiano

Un escursionista milanese di 48 anni è morto cadendo in un crepaccio del Piccolo Cervino, in Svizzera, nella mattinata di sabato 26 febbraio.

Era ad una quota di 3.700 metri e stava percorrendo un ponte di neve e ghiaccio ma ad un certo punto ha ceduto e il 48enne è precipitato nella fessura del ghiacciaio per 25 metri. La sua compagna era con lui in escursione ma non sembra aver riportato ferite. Entrambi avevano i ramponi, ma non erano legati.

È subito scattato l'allarme e inizialmente la richiesta di aiuto telefonica è arrivata alla Centrale unica valdostana che, una volta localizzato il punto dell'incidente, ha attivato i soccorritori elvetici che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Il corpo è stato recuperato e portato a valle.