Contrabbando di abbigliamento di lusso: scoperto l'accordo tra un cittadino italiano e uno svizzero

Per evadere l'Iva uno comprava, l'altro andava a riprendere la merce per rivenderla in Italia: multa di oltre 20mila euro

Un via vai sospetto che vedeva coinvolte sempre le stesse persone. Un cittadino svizzero ed uno italiano. Il primo comprava merce di lusso (abbigliamento e accessori) in Italia beneficiando del regime di tax free, il secondo andava a recuperare la merce e la faceva tornare (per rivenderla) oltre confine.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Como, Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso, hanno accertato, a carico di un uomo residente in Italia, illeciti di contrabbando e di evasione dell’IVA all’importazione, compiuti con l’auito di un cittadino svizzero.

Nel periodo compreso tra aprile 2019 e febbraio 2020 idue si accordavano affinché l'uomo residente in Svizzera acquistasse articoli di pelletteria, accessori, abbigliamento e gioielli presso rivenditori di marchi di lusso in Italia, in regime di tax free, per un ammontare complessivo di 56.566 euro.

Al momento dell’uscita della merce dal territorio nazionale, lo svizzero beneficiava dello sgravio dell’IVA; la merce veniva poi consegnata all'uomo italiano che andava in Svizzera per ritirarla e la reintroduceva senza dichiararla.

La merce veniva, quindi, sottratta ai controlli doganali e al pagamento dei diritti dovuti, per un importo totale evaso pari a 15.686 euro.

L’attività d’indagine, conclusasi nelle scorse ore, si è sviluppata nell’ambito dei consueti controlli a posteriori eseguiti sulle dichiarazioni tax free presentate presso i dipendenti valichi di frontiera e relative ad acquisti di merce effettuati nella UE da parte di persone residenti in Svizzera e si è svolta con il supporto della Direzione Antifrode.

Fondamentale per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità è stata la collaborazione prestata dall’Amministrazione Federale delle Dogane elvetica.

L’autore degli illeciti ha già pagato 15.940 euro per diritti evasi ed interessi, oltre a 10.458 euro a titolo di sanzione amministrativa.