Frontalieri del crimine, dalla Svizzera a Como per rubare: fermati dalla polizia locale

Giovedì scorso, intorno alle 21 la polizia locale è intervenuta in via Pessina dopo una segnalazione. Hanno scoperto che un'auto parcheggiata era stata danneggiata da sconosciuti che cercavano di rubare oggetti o soldi all'interno. Dopo aver raccolto ulteriori informazioni sul posto e fatto una ricerca in via Brambilla, via Dante e via Lega Insurrezionale, gli agenti hanno fermato due giovani nordafricani ventenni che vivono in Svizzera. Questi due avevano già vari problemi con la legge in Svizzera. Sono stati perquisiti e portati presso l'ufficio di polizia scientifica per essere identificati. Tra le cose che avevano, il proprietario dell'auto danneggiata ha riconosciuto i suoi occhiali. I due stranieri sono stati denunciati, a piede libero, dopo che il proprietario dell'auto ha presentato denuncia per furto aggravato dalla violenza sulle cose.