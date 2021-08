Sversamenti nauseabondi dai camion della spazzatura: al mercato devono intervenire i vigili del fuoco

Un frequente disagio per gli ambulanti e per la clientela

Multe per chi non differenzia bene la spazzatura o abbandona rifiuti abusivamente, ma nessuna sanzione per i netturbini che insozzano con liquidi maleodoranti l'area del mercato intorno alle mura. E' una delle cose che fa imbestialire i venditori ambulanti che la mattina trovano chiazze di percolato sulla pavimentazione dove devono montare le proprie bancarelle.

Tali perdite vengono prodotte dalla spazzatura quando la sera i piccoli camion delle nettezza urbana che hanno raccolto nelle piccole vie del centro i rifiuti confluiscono al grande camion compattatore che li attende, appunto, nell'area del mercato coperto vicino a Porta Torre a Como. Spesso e volentieri quando i sacchi vengono trasferiti dai camion piccoli a quello grande liquidi dei rifiuti organici finiscono a terra.

All'indomani la pavimenetazione è lorda e maleodorante e il disagio per chi deve lavorare nel raggio di decine di metri è grande. Questa mattina (17 agosto 2021) gli operatori del mercato si sono decisi a chiamare i vigili del fuocoche sono intervenuti con idranti per lavare la chiazze di percolato.

Il problema, dicono gli ambulanti del mercato, è stato più volte segnalato al Comune di Como, ma finora inutilmente.