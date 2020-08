Surfista dispersa a Domaso salvata dai vigili del fuoco di Como

Intervento nel Lario per i vigili del fuoco di Como. Nel pomeriggio di oggi sono intervenuti per soccorrere un surfista sorpresa dal maltempo in alto lago. La ragazza, disorientata e impossibilitata a raggiungere la riva a causa delle forti folate di vento è stata salvata e portata a riva da una squadra intervenuta con il gommone dal distaccamento di Dongo.

