Il ladro di scarpe in azione con la tenaglia nel supermercato Iper

Aveva adocchiato un paio di scarpe da ginnastica e gli erano piaciute. Pur non avendo i soldi per pagarle ha deciso di prenderle. L'uomo, un 32enne pregiudicato, aveva con se anche un paio di tenaglie con cui aveva tolto accuratamente il dispositivo antitaccheggio. Erano circa le 16 dello scorso 9 gennaio quando mentre attraversava le casse dell'Iper di Grandate nascondendo le scarpe sotto la giacca è stato comunque sorpreso e colto sul fatto. Dopo gli accertamenti i carabinieri di Fino Mornasco lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

