Panico al supermercato In's: entra armato di un grosso coltello da cucina e ruba in cassa

Aveva il volto coperto e blandiva un grosso coltello da cucina quando ieri, 6 ottobre, si è presentato al supermercato In's di Inverigo. L'uomo, un 46enne pregiudicato (italiano e residente nel Comasco) ha rubato 300 euro dalla cassa ma, grazie all'intervento immediato dei carabinieri di Lurago d’Erba, non è riuscito ad allontanarsi ed è stato bloccato ancora con i soldi in mano e prima che si allontanasse con l’auto con la quale era arrivato. Si scoprirà più tardi che le targhe dell'auto erano state rubate la sera prima, il 5 ottobre e il proprietario, un pensionato di Merone, aveva sporto regolare denuncia la mattina dopo ai carabinieri di Lurago.





Al termine degli accertamenti e dopo aver sentito i numerosi testimoni presenti al momento della rapina e dopo aver restituito il denaro al proprietario dell’esercizio commerciale, il pluripregiudicato è stato portato prima in caserma e poi al Bassone. Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la stessa intensità, con personale in divisa e in borghese.