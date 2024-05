Follia a Como Sagnino, un uomo prende a testate il direttore del supermercato

Quando gli agenti della polizia di Stato sono arrivati ieri sera 2 maggio al Gran Mercato di Sagnino, quartiere a nord di Como, si sono trovati davanti a una scena folle. Un uomo, 42enne marocchino in regola col soggiorno, era in piedi con ancora in mano della merce e il direttore del supermercato al suo fianco dolorante. Ecco come si sono svolte le cose secondo il suo racconto. L’uomo di etnia nord africana era stato allontanato dal negozio perché essendo le 20 circa era in chiusura. Alla richiesta di uscire il 42enne ha reagito in malo modo, tornando dentro al supermercato, passando sotto la saracinesca rimasta semiaperta, e prendendo la merce dagli scaffali. Ha poi tentato di fuggire, ma è stato bloccato dal direttore, che per tutta risposta è stato aggredito con due violente testate.

Per i poliziotti intervenuti non è stato facile trasportare l’uomo in Questura, infatti il 42enne marocchino tra parolacce e insulti, ha opposto forte e violenta resistenza contro gli agenti, tirando anche un calcio a uno di loro che è rimasto ferito alla mano (5 giorni di prognosi). L'uomo è stato portato in questura e arrestato e il processo si terrà per direttissima oggi.