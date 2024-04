Street parade e vandalismi: 4 ragazzi denunciati

La street parade di Como, che ha visto la partecipazione di oltre 2400 giovani con camion e musica per le strade della città, ha lasciato dietro di sé vandalismi e preoccupazione. Residenti dell'area dell'Ippocastano e del Dadone hanno segnalato imbrattamenti, scritte sui muri e comportasmenti indecorosi, ma secondo quanto riferito dal quotidiano La Provincia gli agenti della Digos della questura di Como sono riusciti a identificare almeno 4 ragazzi responsabili a diverso titolo dei vandalismi.

Non è stato specificato quali atti vandalici siano stati loro attribuiti, ma le riprese video hanno monitorato diverse zone lungo il percorso della parata. Il corteo, più numeroso del previsto, si è protratto fino a tarda notte, con diversi veicoli che diffondevano musica ad alto volume. Tuttavia, alcuni partecipanti hanno superato i limiti del divertimento, vandalizzando le mura cittadine, compresa quella vicino a via Diaz, causando danni anche al patrimonio urbano. L'associazione "Per Como Pulita" ha già iniziato le operazioni di pulizia dei graffiti.