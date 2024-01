Strage di Erba, Rosa e Olindo potrebbero essere assolti dopo 17 anni di carcere

Si torna a parlare della strage di Erba.

Dopo quasi 18 anni di carcere la Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. L'udienza è fissata per il primo marzo. Il processo che si aprirà potrà concludersi con un'assoluzione o una condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano oppure con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione. Nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere.

La decisione arriva a sorpresa visto che le prove raccolte contro Olindo Romano e Rosa Bazzi sono molte: testimone oculare, prova scientifica e confessioni. A quasi 17 anni di distanza, grazie ai progressi scientifici e tecnologici, ci sono nuove prove da valutare, che potrebbero trasformare i colpevoli in possibili vittime di un errore giudiziario.

L'udienza del primo marzo servirà per discutere, per la prima volta, se approfondire e come alcuni temi centrali nel processo, quindi davanti ai giudici ci sono due strade: assoluzione o rigetto dell'istanza e dunque conferma della sentenza di condanna.

Olindo e Rosa possono essere assolti?

Ma cosa cambia quindi oggi? In sostanza con l'ammissibilità delle istanze del procuratore Tarfusser e degli avvocati dei due coniugi si apre un procedimento di revisione del processo ai sensi dell'articolo 630 del codice di procedura penale: superato il primo filtro - che rappresenta spesso un vero muro - di ammissibilità, saranno rivalutate nel contraddittorio delle parti le prove, alla luce dei nuovi apporti, con conseguente possibilità che si pervenga anche ad un proscioglimento, come ci spiega l'avvocato penalista Alberto Donini.

"Lo dissi all'indomani della strage che l'omicidio non aveva nulla di manovalanza italiana ma che si trattava di un omicidio per vendetta commesso da una banda di soggetti non italiani nell'ambito della droga, sia per il modus operandi che per l'accanimento che ci fu nei confronti delle vittime" spiega all'Adnkronos il criminologo Carmelo Lavorino, commentando la pronuncia della Corte di Appello di Brescia sul processo di revisione della Strage di Erba. "Ci abbiamo messo troppo tempo - continua - le indagini inizialmente partirono male, ci furono pressioni e forzature perché c'era stato il classico innamoramento della tesi. Certo, dopo molti anni, dire che stiamo cominciando a fare giustizia è limitativo perché giustizia non è stata fatta, i veri colpevoli sono ancora in libertà e degli innocenti in galera".

