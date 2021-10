Strage di Erba, assolto Azouz Marzouk: nessuna calunnia contro Rosa e Olindo

Assolto perchè "il fatto non sussiste". Azouz Marzouk, che nella strage dell'11 dicembre 2006 a Erba perse la moglie Raffaella e il figlio, il piccolo Youssef, non ha calunniato Olindo romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo come unici colpevoli della strage. Come riporta anche MilanoToday, Marzouk ha dichiarato di essere contento per la sua assoluzione e di aspettare sia le motivazioni (che saranno rese note tra 90 giorni) che la riapertura del processo "per scoprire la verità". Azouz è da tempo convinto che la realtà processuale che vede la condanna dei suoi ex vicini di casa non corrisponda alla realtà dei fatti e che Rosa e Olindo siano innocenti.

Marzouk era accusato di averli calunniati incolpandoli del reato di autocalunnia per le loro stesse confessioni.