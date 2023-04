Piovono rocce da 50 metri di altezza: chiusa la vecchia Regina a Nobiallo

Una pioggia di sassi si è abbattuta sulla vecchia Regina (ora ciclo pedonale) a Menaggio, nella frazione di Nobiallo, al confine con il Comune di Sorico. Intorno alle ore 12 di oggi, 2 aprile 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Le rocce si sono staccate da un'altezza di circa 50 metri. Il fronte interessato dal distacco del materiale roccioso è lungo circa 100 metri. Per sicurezza è stata disposta la chiusura in entrambi i sensi per un tratto di strada di circa 500 metri. La strada resterà chiusa fino a quando non verranno eseguiti gli opportuni approfondimenti da parete di un geologo già incaricato di effettuare rilievi e valutazioni.