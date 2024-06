Strada buia, vetri spaccati e furto nell'auto: vi raccontiamo la paura di chi vive in centro a Como

La strada non è illuminata e, come si legge anche sul verbale, è lo stesso cittadino che ha subito il furto in auto a segnalarlo ai vigili. A mettere nero su bianco che quella strada, via Diaz, pieno cento storico di Como, non è illuminata a dovere. In base a questa testimonianza è da sfatare il mito che chi vive in centro goda di maggiore sicurezza di chi è in periferia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La macchina era regolarmente parcheggiata nel posto condominiale e il furto è avvenuto nel lasso di tempo dalle 22.30, orario in cui è stata parcheggiata, alle 6.30 del mattino quando il proprietario ha visto la sua auto con il vetro spaccato e una portiera aperta. Gli hanno rubato soldi, un giubbotto, degli occhiali da sole ma i danni sono più che altro sul mezzo.

Coprirà l'assicurazione, ma restano la paura e il timore di poter subire furti, aggressioni e danneggiamenti anche tra le mura della città. Anche in pieno cento storico si respira insicurezza.