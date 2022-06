Ritrovata viva su una mulattiera l'anziana che si era persa a Stazzona

Ritrovata viva oggi 10 giugno la donna di 86 anni dispersa da ieri sera nella zona di Stazzona. La Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è stata allertata con carabinieri e vigili del fuoco in seguito al mancato rientro; stavano per arrivare anche le unità cinofile del Cnsas con i cani molecolari e le Ucrs - unità cinofile da ricerca di superficie. Le squadre hanno perlustrato le mulattiere intorno al paese e poco prima di mezzogiorno, la signora è stata ritrovata. Dopo una prima valutazione sanitaria, l’hanno portata in ospedale per accertamenti.