Tragedia sfiorata in stazione: ragazzino spinto sui binari. Soppresso treno diretto a Como

Tragedia sfiorata oggi 25 gennaio alla stazione di Seregno. Due ragazzini, entrambi minorenni, aspettavano il treno 2525 diretto a Como San Giovanni. Improvvisamente sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei a loro sconosciuti, che hanno chiesto ad uno dei due ragazzi di consegnargli una felpa, una Lacoste bianca che indossava.

Il ragazzo ha rifiutato più volte e quindi, dalle prime informazioni ricevute, sarebbe stato spinto sui binari da uno del gruppo. Il giovane è vivo per miracolo, ha urtato contro una carrozza in movimento ma è caduto in uno spazio libero tra la strada ferrata e non è stato investito dal treno in corsa.

Il minore, classe 2008 è stato trasportato in codice giallo ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita. Il convoglio diretto a Como è stato soppresso. Sono in corso le indagini da parte del personale Polfer.

Sul posto intervenuti prontamente i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l'elisoccorso decollato da Milano.

Inevitabili i disagi alla circolazione sulla linea Milano-Chiasso. "I treni delle relazioni Milano - Chiasso, Seregno - Carnate Usmate e la linea S9", ha fatto sapere Rete ferroviaria italiana, viaggiano "con ritardi fino a 30 minuti, variazioni o cancellazioni".