Sangue ovunque: ecco cosa è successo alla stazione di Lomazzo

I pendolari e gli studenti che sono entrati nella stazione di Lomazzo ieri mattina, 16 gennaio, si sono trovati davanti una scena spaventosa. Il pavimento della sala d'attesa era pieno di sangue.

Le prime tracce erano già visibili nel percorso esterno alla sala d'aspetto dove invece c'era proprio una grande macchia ematica. Le foto hanno cominciato a girare sui social e in tanti si sono domandati cosa potesse essere successo. Chi ha ipotizzato una rissa (magari con l'utilizzo di coltelli), chi addirittura un tentato omicidio. In realtà fortunatamente non è accaduto nulla di grave: la sera prima un ragazzo di 28 anni si era ferito mentre posteggiava la bicicletta. Il giovane soffrirebbe di difficoltà di coagulazione del sangue e questo è il motivo per cui sul pavimento e sul vialetto i viaggiatori hanno trovato tutte quelle macchie.