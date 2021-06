Falsifica lo stato di famiglia per ricevere il reddito di cittadinanza: denunciato uomo di Rovello Porro

Un uomo di 67 anni è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato dai carabinieri della compagnia di Cantù. L'uomo, secondo gli elementi raccolti dai militari, avrebbe falsificato il certificato di stato di famiglia per modificarne il numero e il tipo di componenti del nucleo famigliare e poter, così, accedere all'erogazione del reddito di cittadinanza.

A scoprirlo sono stati i carabinieri di Turate insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro. L'uomo, italiano e residente a Rovello Porro, non ha fatto in tempo a ricevere il sussidio, poiché la truffa è stata posta in essere a maggio.