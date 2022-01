Incidente sulla Statale 36, morta giovane di 24 anni

Tanti, troppi morti sulle strade in questo fine settimana.

Non c'è stato nulla da fare neanche per la ragazza di 24 anni che sabato 22 gennaio è rimasta ferita in un incidente sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in prossimità dell'uscita di Costa Masnaga e la Bergamo Como. La giovane alla guida della sua auto si è scontrata con un altro veicolo ed è stata soccorsa dalla Croce Bianca e condotta in codice rosso, quindi in condizioni molto gravi, all'ospedale Manzoni di Lecco. Purtropppo non ce l'ha fatta e ieri, domenica 23 gennaio, ha perso la vita.

Lo scontro tra i due veicoli, come riportato anche dai colleghi di LeccoToday, è avvenuto intorno alle 8.30 di sabato quando le due autovetture si sono scontrate al km 36+600 e la carambola ha generato il ferimento della 24enne. Sul posto era stato inviato il personale sanitario della Croce Bianca, un'automedica, i pompieri, gli agenti della Polizia Stradale di Milano e i tecnici di Anas.

Codice rosso

L'incidente aveva causato lunghe code ma soprattutto era stato necessario ricoverare la ragazza in codice rosso presso l'ospedale Manzoni di Lecco. Stando a quanto riferito da fonti mediche, la giovane aveva accusato dei traumi in varie parti del corpo, oltre a un malore. Purtroppo non è stato possibile salvarla.