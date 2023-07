Problemi in galleria: chiuso un tratto della Statale 36

Chiuso un pezzo della Strada Statale 36. Ancora una volta è il frequentato tratto che passa attraverso il Monte Barro a far registrare dei problemi: all'interno della galleria, in direzione Lecco, è stata vista una persona camminare e l'estintore rimosso dalla parete dal medesimo pedone avrebbe causato un lieve incidente con il coinvolgimento di due veicoli. Questo ha portato il personale di Anas la della Polstrada a optare per la chiusura della strada, istituendo l'uscita obbligatoria a Civate per chi arriva da Milano, dall'Erbese, dal Canturino e dalla Brianza e diretto in Valtellina.

Si è formata una lunga colonna di auto, invitate a uscire dalla SS36 e a percorrere la provinciale che porta verso Lecco e Pescate. Non si registra l'intervento del personale sanitario. In aggiornamento.