Statale 36, frutta e cassette invadono al carreggiata: cinque chilometri di coda

Chiuso alle 19 e riaperto poco prima delle 22 il tratto della Statale 36 in direzione Milano. Un camion, in serata, aveva perso l suo carico di frutta lungo la carreggiata. Il blocco temporaneo della circolazione sulla carreggiata prevedeva l'uscita obbligatoria ad Arosio e ha causato una coda di circa 5 chilometri.

Sul posto l'autopompa dei vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Carate Brianza insieme alle squadre Anas e alle forze dell'ordine, al lavoro per ripristinare la circolazione sulla Ss 36 e gestire la viabilità. L'incidente ha causato la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione Milano. Il traffico, in dettaglio, è deviato al chilometro 28,000 lungo la viabilità secondaria adiacente, con l'installazione di indicazioni provvisorie.