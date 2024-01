Tragedia sfiorata, auto fermata un attimo prima di entrare contromano nel tunnel della Statale 36

Il fatto è stato segnalato con tanto di foto da alcuni viaggiatori sui social e, stando alle testimonianze riportate nel gruppo Facebook "Sei di Lecco se... 2.0 (il vero)", il fatto sarebbe avvenuto alle 15.15 e la persona alla guida è stata fermata appena in tempo dagli altri automobilisti che si sono visti la macchina arrivare contro senso. Lo raccontano i colleghi di LeccoToday.

Se la vettura avesse proseguito per un'altra cinquantina di metri sarebbe entrata infatti contromano nel tunnel della Statale 36 che attraversa Lecco, creando a quel punto un pericolo davvero elevato per chi viaggiava nel tunnel in direzione nord o quantomeno ai mezzi usciti allo svinvolo per il centro città.

Sulla Statale 36 per le auto in contromano si sono verificati spesso episodi simili sia nel tratto di competenza di Lecco che di quello di Como e Monza Brianza. Solo lo scorso 4 aprile un episodio simile, sempre sulla Statale 36, proprio al confine tra le province di Lecco e Como. E ancora lo scorso 25 giugno è stato segnalato un veicolo contromano (e non è la prima volta) tra Varenna e Mandello del Lario. In quel caso è intervenuta la polizia stradale della sottosezione di Bellano per evitare che si verificassero problemi peggiori. Gli altri automobilisti in transito - tantissimi vista anche la bella giornata di sole - furono avvisati attraverso i pannelli installati sulla tratta.