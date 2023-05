Fermato sulla Statale 36 butta la cocaina in una lattina e la beve: nei guai 29enne di Inverigo

Volevano passare una serata "alternativa" ma hanno rimediato due denunce e una segnalazione.

Tre amici di 22, 29 e 35 anni domiciliati nel comune di Inverigo stavano rientrando a casa intorno alle 22.30 dopo una serata al ristorante. Viaggiavano su una Volkswagen Golf e mentre imboccavano la Statale 36 in direzione laghi per raggiungere Inverigo sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri di Giussano che ha deciso di seguirli e fermarli per un controllo.

Mentre i tre uomini, di origine marocchina, scendevano dall'auto, i militari con la coda dell’occhio hanno notato che il 29enne, uno dei passeggeri, con un gesto fulmineo aveva aperto una lattina di coca-cola e con disinvoltura ha infilato qualcosa all’interno. Vicino al sedile del conducente invece c'era un involucro di plastica con dei residui di una polverina di colore bianco. Ipotizzando si trattasse di cocaina i militari hanno approfondito il controllo perquisendo i tre e, in particolare, hanno concentrato la loro attenzione sul 29enne che, ancora con la coca-cola in mano, la sorseggiava come nulla fosse. È stato invitato a consegnare la lattina. Dopo averla svuotata i carabinieri hanno tirato fuori un involucro in plastica simile a quello già trovato all’interno dell’auto, pieno di cocaina.

Due denunce e una segnalazione per i tre amici



I tre sono stati quindi accompagnati in caserma per le procedure di identificazione al termine delle quali il 35enne autista della Golf, ammesso di aver consumato la droga e rifiutato l’accertamento ospedaliero per accertarne la presenza nel sangue, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di stupefacenti.



Il 29enne invece, trovato con la cocaina nella lattina, è stato segnalato all’autorità amministrativa di Como come consumatore. Infine, il 22enne, già con precedenti per spaccio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché durante il controllo aveva fornito false generalità.