Statale 36, incidente nella notte, auto si ribalta: in ospedale una ragazza

Soccorsi in Valassina (Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga) nella nottata di giovedì 24 marzo poco prima dell'una di notte. Un'auto si è ribaltata e una giovane di venticinque anni è finita in ospedale.

La chiamata è arrivata al 118, ll'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e la centrale ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco in prossimità dello svincolo per Erba e Giussano. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale.

Nell'incidente risulta coinvolta solo la giovane che è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. I soccorsi, inizialmente intervenuti in codice rosso lungo le corsie in direzione Lecco, hanno poi constatato che le condizioni della ragazza erano fortunatamente meno gravi del previsto. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti per far luce su quanto accaduto.