Statale 36, nuovi allagamenti: chiuso lo svincolo di Civate

lo scorso 31 ottobre i violenti temporali e le precipitazioni abbondanti non avevano risparmiato la Brianza Comasca e la Statale 36 che si era allagata proprio nel tratto che da Nibionno, passando per Arosio, arriva a Seregno dove si viaggiava su due corsie. Dopo le piogge di ieri 2 novembre si sono registrati nuovi problemi causati dal maltempo sulla famosa Statale. Nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre è stato chiuso lo svincolo di Civate (l'uscita dopo la Como-Erba SP639): il tratto di asfalto risulta essere completamente allagato e pericoloso per i mezzi che vi sarebbero transitati. È stato il locale Gruppo della Protezione civile a comunicare l'importante aggiornamento.

Altri disagi si registrano lungo la galleria che taglia il Monte Barro e la galleria San Martino di Lecco, spesso interessata da allagamenti quando si verificano queste ondate di maltempo. Domani 4 novembre è prevista una nuova allerta arancione sulla Lombardia.