Tre anni di stalking nei confronti di una donna: arrestato a Lomazzo

La polizia di Como ha arrestato un uomo polacco di 48 anni che vive a Lomazzo. Era stato condannato a 2 anni di reclusione per aver molestato una donna con la quale aveva convissuto. Di fatto si è trattato di stalking durato tre anni, dal maggio 2018 al gennaio 2021. Gli agenti lo hanno trovato, lo hanno portato in questura e gli hanno notificato l'ordine di arresto. Successivamente, è stato portato in carcere a Como.