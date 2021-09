Faloppio, perseguita l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Già ad agosto gli era stato imposto dal giudice il divieto di avvicinamento all'ex compagna che aveva perseguitato per 13 anni. Il provvedimento, però, non è stato sufficiente a farlo desistere e l'uomo, un 54enne di Faloppio, ha continuato a perseguitare la donna, arrivando a individuare un nuovo fantomatico amante della donna. Gli uomini della Squadra Mobile dellaQuestura di Como sono così riusciti a raccogliere tutti gli elementi utili a chiedere e ottenere per lo stalker la misura di custodia cautelare in carcere. I poliziotti hanno fermato l'uomo e lo hanno portato al carcere Bassone.