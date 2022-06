Minacce e violenze: il giudice gli vieta di avvicinarsi alla compagna

La Squadra Mobile della questura di Como ha eseguito nei confronti di un 33enne di Cirimido (ma di origini marocchine) un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla compagna. L'uomo, secondo quanto ricostruito in fase di indagini preliminari, avrebbe minacciato e percosso la giovane donna minacciandola esplicitamente. E' stato il datore di lavoro di lei ad allertare le forze dell'ordine. Davanti ai poliziotti la donna - spagnola ma anch'ella di origini marocchine - è scoppiata in lacrime e ha raccontato di avere paura che i suoi genitori potessero dare il consenso al matrimonio con il fidanzato violento. L'uomo aveva cercato di cambiare le abitudini della donna costringendola a non uscire e a indossare il velo. Il gip ha accolto la richiesta della misura cautelare di divieto di avvicnamento alla persona offesa. L'uomo ha negato ogni addebito.