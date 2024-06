Uno "spy kit per esami" a meno di 100 euro: così cercano di passare il test per la patente

I finanzieri del comando provinciale di Como hanno scoperto un candidato che cercava di superare con l'inganno l'esame per la patente "B" presso la Motorizzazione Civile locale, utilizzando un sofisticato sistema elettronico degno di un film di spionaggio.

L'ennesima tentata truffa

Si tratta dell'ennesimo candidato sorpreso a copiare utilizzando un sofisticato kit di spionaggio. E' almeno il terzo negli ultimi due mesi. Il comportamento del candidato, un nigeriano, ha insospettito l'esaminatore, che ha immediatamente allertato una pattuglia dei Baschi Verdi in servizio. I finanzieri, intervenuti sul posto, hanno scoperto lo "spy kit" utilizzato per imbrogliare durante la prova d'esame. L'uomo era collegato a una terza persona esterna che poteva vedere le domande d'esame e suggerire le risposte corrette. Una volta scoperto, il candidato ha collaborato con i militari, estraendo autonomamente il micro-auricolare, evitando così di essere portato in ospedale per la rimozione del dispositivo.

Il kit da spionaggio

Il kit era composto da un micro-auricolare wireless inserito nel condotto uditivo del candidato, un router wifi dotato di scheda SIM, una microcamera occultata nella felpa per inquadrare il test e una power bank nascosta sotto gli indumenti per alimentare il tutto. Questi dispositivi sono facilmente reperibili e acquistabili su internet. Basta digitare nel campo di ricerca di Amazon parole come "mini auricolare" ed ecco che il risultato della ricerca si completa automaticamente: "mini auricolare wireless per esami". Insomma, su internet si trova il "kit" da spionaggio venduto proprio con la finalità di passare esami in modo truffaldino. Il costo tra micro camera nascosta e mini auricolare non supera le 100 euro.