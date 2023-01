Spinto su binari per una felpa, due giovani portati al centro per la giustizia minorile

Poteva essere una vera tragedia quella di ieri 25 gennaio alla stazione di Seregno quando un ragazzino di 14 anni è stato spinto da un gruppo di coetanei su binari mentre transitava un treno. Solo miracolo il ragazzo ha urtato la carrozza senza essere travolto dal comvoglio in transito e andando a cadere in uno spazio tra la strada ferrata. È stato portato i codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

I due minorenni sono stati identificati dalla squadra mobile di Monza e portati in Questura. In serata uno dei due si era costituito nella caserma dei carabinieri di Desio (Monza). Accompagnato dai genitori aveva ammesso le sue responsabilità ed è poi stato consegnato alla Polfer che, insieme alla Questura di Monza, indaga sulla vicenda e stabilirà le posizioni dei due giovani. Gli agenti della polizia di Stato di Monza e della Brianza con i colleghi della Polfer di Monza hanno eseguito all'alba il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata rapina disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che giunto in Questura ha condotto e diretto le indagini degli investigatori.

I due giovani sono stati accompagnati dai poliziotti e ristretti presso il CPA (centro giustizia minorile) di Torino.

La tragedia sfiorata in stazione

Due ragazzini, entrambi minorenni nella giornata di ieri 25 gennaio aspettavano il treno 2525 diretto a Como San Giovanni. Improvvisamente sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei a loro sconosciuti, che hanno chiesto ad uno dei due ragazzi di consegnargli una felpa, una Lacoste bianca che indossava.

Il ragazzo ha rifiutato più volte e quindi, dalle prime informazioni ricevute, sarebbe stato spinto sui binari da uno del gruppo. Il giovane è vivo per miracolo, avrebbe solo urtato una carrozza in movimento ma sarebbe caduto in uno spazio libero tra la strada ferrata e non è stato investito dal treno in corsa.

Il minore, classe 2008 è stato trasportato in codice giallo ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita. Il convoglio diretto a Como è stato soppresso e ci sono stati inevitabili disagi alla circolazione sulla linea Milano-Chiasso.

L'incidente, che fortunatamente non è finito in tragedia grazie alla bassa velocità con il quale il treno stava transitando nel tratto, è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri, polizia ferroviaria e i soccorritori del 118. Il ragazzino era a terra all'altezza del secondo binario, cosciente, con un serio trauma cranico.