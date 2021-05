Sperona l'auto dei carabinieri per sfuggire all'alt: arrestato dopo l'inseguimento

Quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri sulla sua strada ha cercato di allontanarsi, fuggendo via e speronando la gazzella dell'Arma. L'inseguimento è andato avanti così da Mariano Comense fino a Giussano: da via Salvo D’Acquisto l'Alfa Romeo Giulietta è sfrecciata via con due persone a bordo fino a raggiungere via Milano, nel comune brianzolo. In via IV Novembre, dopo aver speronato la pattuglia dei carabinieri. I due uomini hanno abbandonato la vettura, scappando via a piedi. Uno di loro risultava un soggetto noto ai militari: un 24enne, cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e noto alle forze dell'ordine della zona per i numerosi precedenti a suo carico per reati connessi alla droga e catturando destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere.

La fuga a piedi e l'arresto

Mentre i carabinieri della stazione di Giussano allertavano i colleghi dei comandi della zona, le pattuglie si mettevano alla ricerca dei due fuggitivi che sono stati rintracciati poco dopo mentre camminavano a piedi lungo via Roselli come se nulla fosse. Come se non avessero dato vita poco prima a un inseguimento da film, danneggiando anche una pattuglia dell'Arma.

Mentre il complice scappava via, i carabinieri sono riusciti a fermare il 24enne che aveva addosso 25 dosi di cocaina, diversi cellulari e 600 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Per il 24enne sono scattate le manette per evasione (in quanto si era allontanato dall'abitazione di Giussano dove doveva scontare i domiciliari), detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei confronti del ragazzo è stato anche eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere per la richiesta di aggravamento della misura dei domiciliari per cui risultava ricercato dallo scorso aprile.