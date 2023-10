Speleologo con principio di ipotermia salvato nella grotta del Pian del Tivano

Le operazioni di soccorso sono scattate ieri sera, domenica 22 ottobre, intorno alle 19.30. Uno speleologo era fermo in difficoltà all'interno di una grotta chiamata “Ingresso fornitori”, la più lunga della Lombardia (oltre 35 chilometri). Le temperature e le condizioni di umidità della grotta, che era bagnata, avevano indotto un principio di ipotermia. Sul posto erano già presenti due tecnici lombardi della IX Delegazione e un tecnico del Soccorso speleologico piemontese, che lo hanno riscaldato e aiutato a progredire in autonomia verso l’esterno della grotta.

Per le operazioni, sono arrivati anche altri tre uomini del Soccorso Alpino Triangolo Lariano. Dopo la valutazione sanitaria, si è deciso di raggiungere in sicurezza l’ambulanza, in collaborazione con le squadre alpine del Cnsas. L'uomo era molto provato e infreddolito ma non ha riportato ferite.