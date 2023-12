In auto con una specie protetta di pappagallo: fermato in dogana, denunciato

Nei giorni scorsi, durante i controlli di routine presso il valico autostradale di Como-Brogeda, è stato fermato un individuo di nazionalità svizzera mentre stava lasciando il territorio italiano. L'atteggiamento nervoso del soggetto ha suscitato sospetti tra gli operatori, che hanno deciso di ispezionare attentamente il veicolo da lui guidato. Durante l'ispezione, è stata notata una piccola gabbietta contenente un pappagallo appartenente alla famiglia degli "psittaculidae". Questo tipo di animale è protetto dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale, conosciuta come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species). Poiché il conducente non poteva fornire la documentazione richiesta per l'esportazione di questo animale protetto, gli ufficiali della Squadra Operativa Volante - C.I.T.E.S. del Gruppo Ponte Chiasso, una sezione specializzata istituita dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2016 che ha trasferito alcune funzioni precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato alla Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell'ADM in servizio, hanno sequestrato l'animale e lo hanno affidato a un allevamento amatoriale. Inoltre i finanzieri hanno denunciato a piede libero l'uomo alla Procura della Repubblica di Como.