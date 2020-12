Como, entra in armeria e si spara con una delle pistole in vendita

Sparatoria questa mattina, venerdì 11 dicembre, in viale Lecco a Como. Da quanto si apprende da Areu ci sarebbe un morto. Sul luogo sono intervenute l'ambulanza e l'auto medica. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo per stabilire le dinamiche della sparatoria. Da quando si apprende in via ufficiosa, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno dell'armeria Corti, dove un uomo, approfittando di un attimo di distrazione del gestore, si sarebbe sparato con una delle pistole in vendita dopo aver caricato l'arma con un proiettile,che aveva in tasca. L'uomo, residente in Val d'Intelvi, aveva 30 anni: secondo quanto si apprende avrebbe già posseduto un'arma che i carabinieri gli avevano sequestrato in quanto a rischio suicidio. A inizio dicembre l'uomo aveva perso la madre. In negozio sarebbe entrato con la scusa di acquistare una nuova pistola. Si attendono notizie ufficiali che confermino questa prima ricostruzione.