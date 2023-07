Sparatoria di Seregno: arrestato un uomo residente nel Comasco

Sono stati arrestati nella mattina del 22 luglio 2023 tre presunti protagonisti della sparatoria che ha terrorizzato Seregno lo scorso 11 luglio, quando in via Wagner due gruppi armati si sono affrontati a bordo di un furgone e di una Fiat Punto dando vita a un cruento scontro a fuoco. In manette sono finiti un 56enne e i suoi due figli di 29 e 31 anni. Uno di loro risiede in provincia di Como.

Arresti e perquisizioni

Come riportato dal giornale online MonzaToday gli arresti sono scattati all'alba. I carabinieri del comando provinciale di Monza Brianza (reparto operativo-nucleo Investigativo e compagnia di Seregno), con il supporto dei reparti dell’Arma territoriale di Catanzaro e di Reggio Calabria, hanno eseguito a Catanzaro e Laureana di Borrello le ordinanze di custodia cautelare. Sono state eseguite anche 7 perquisizioni domiciliari delegate dall’autorità giudiziaria monzese in Calabria, nelle province di Monza e di Como, con l’intervento delle unità cinofile per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti.

Far West

L'11 luglio a Seregno erano stati esplosi 14 colpi di pistola calibro 7.65 mm anche nelle vicinanze dell'oratorio che in quel momento era pieno di bambini e di ragazzi. Al termine della sparatoria il furgone Iveco Daily 35 era riuscito a dileguarsi mentre la Fiat Punto, dopo essere stata colpita da vari proiettili e speronata, era finita sul marciapiede. Sull’auto due fratelli di 29 e 31 anni originari della Calabria e impegnati nel commercio di auto usate e il padre di 59 anni. I due giovani sono rimasti illesi, il genitore invece aveva riportato ferite d’arma da fuoco nella parte bassa della schiena con due colpi che non sono andati a interessare organi vitali né a provocare emorragie interne. Era stato trasferito (non in pericolo di vita) al pronto soccorso dell’ospedale di Desio e il 16 luglio era stato dimesso.