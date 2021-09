Spara in mezzo alla piazza per far salire il cane in macchina

È accaduto in piazza a Barlassina, un paese di 6995 abitanti nel crocevia tra le province di Monza e Brianza e Como ( in zona Cabiate, Carimate per la precisione). Come riportato anche su MonzaToday un uomo di 49 anni ha sparato tre colpi di pistola in mezzo alla piazza in pieno centro per, questo quanto emerso dopo e dichiarato dallo stesso, far salire il cagnolino in auto. Subito sopo aver sentito gli spari sono partite tante chiamate al 112, ma quando le pattuglie dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno lunedì sera sono arrivate - pochi istanti dopo - in piazza Cavour, a Barlassina, non c'era più nessuno. Era lunedì sera.

Dopo gli spari rintracciato in casa

Grazie alle testimonianze raccolte il 49enne è stato identificato e raggiunto presso la sua abitazione dove nell'abitacolo della vettura è stata trovata una pistola scacciacani con tre colpi a salve inesplosi ancora all'interno del tamburo e i tre bossoli compatibili con quelli sparati poco prima.

Poco dopo hanno bussato alla porta di un 49enne residente poco distante, con diversi precedenti alle spalle per reati contro la persona, il patrimonio e per droga.