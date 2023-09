Spaccio nei pressi dei giardini di via dei Mille: arrestato pusher con 16 dosi di cocaina

Nel pomeriggio di domenica 24 settembre intorno alle ore 15.30 una volante della polizia della questura di Como che transitava nell’area dei giardini di via Dei Mille a Como ha notato un giovane in sella a uno scooter, fermo e con un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno deciso di controllarlo e lo hanno trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso di quasi 8 grammi e mezzo. Il giovane uomo, un 24enne albanese, aveva con sé anche denaro contante per un totale di 300 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. L'albanese è risultato essere irregolare sul territorio e si è rifiutato di fornire ogni dettaglio sulla sua dimora in Italia. E' stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.