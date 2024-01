Spaccio di droga al Tempio Voltiano: arrestato con 26 grammi di hashish nei calzini

Spacciava in pieno giorno in zona Tempio Voltiano a Como. L'uomo, un 33enne originario del Mali ma regolare dal punto di vista delle norme sul soggiorno, è stato fermato dagli uomini della polizia di Stato della questura di Como nel pomeriggio del 20 gennaio. Dalla perquisizione si è scoperto che il pusher nascondeva cinque involucri contenenti hashish. Li aveva nascosti nei calzini e nelle tashe del giubbotto. Vistosi scoperto l'uomo ha reagito violentemente, scagliandosi con calci e pugni contro gli agenti che sono, però, riusciti a immobilizzarlo. Il malese è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Quello di sabato è l'ennesimo arresto per droga compiuto dalle forze dell'ordine nella zona del Tempio Voltiano. I giardini a lago, infatti, tra il tempio e il Monumento ai Caduti, rappresentano una delle aree predilette dagli spacciatori.