Pusher arrestato dopo inseguimento a Sagnino: a casa aveva 3 chili di hashish e marijuana

Spacciatore arrestato dopo un breve inseguimento a Sganino. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 6 febbraio 2021. L'uomo transitava a bordo della sua auto in via Pio XI quando è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che ha cercato di fermarlo per un controllo. L'uomo, però, ha cercato di eludere il controllo e per questo motivo i militari hanno chiesto il supporto della polizia di Stato. Grazie all'intervento di alcune volanti l'uomo è stato fermato. In auto aveva dosi di marijuana e di hashish confenzionate e pronte per essere vendute.

A casa del 31enne, di origine turca ma residente in città, le forze dell'ordine hanno trovato 3 chilogrammi di sostanza stupefacente (1,5 chili di marijuana e 1,5 chili di hashish). E' stata trovata anche una cospicua somma di denaro contante. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre per il 31enne si sono spalancate le porte del carcere Bassone di Como in attesa dell'udienza di convalida.