Giro di spaccio tra minorenni in centro Como: arrestato attivissimo pusher di 17 anni

Gestiva un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra i coetanei della città. In manette nella mattina del 7 febbraio 2023 è finito un ragazzo di 17 anni, incensurato e residente a Como. Gli agenti della squadra volanti della questura di Como sono giunti a lui dopo avere fermato un altro giovane di 17 anni in via dei Mille a Como. Il ragazzo, originario del El Salvador, aveva mostrato nervosismo alla vista della pattuglia della polizia e aveva cercato di allontanarsi. Una volta fermato dagli agenti ha consegnato spontaneamente 10 grammi di hashish e condotto i poliziotti presso l'abitazione in cui vive l'altro 17enne che gli aveva venduto poco prima la sostanza stupefacente. E' scattata così la perquisizione domiciliare. In casa del giovane pusher i poliziotti hanno trovato 40 grammi di hashish. Altri 320 grammi sono stati trovati nascosti in un passeggino riposto sul pianerottolo di pertinenza dell'abitazione del ragazzo. Mentre il salvadoregno è stato sanzionato per il possesso dei 10 grammi di hashish, il secondo è stato arrestato e portato al centro di prima accoglienza di Torino.

Le indagini hanno permesso di ipotizzare che il giovane pusher fosse un vero e proprio punto di riferimento per i suoi coetanei assuntori di sostanze stupefacenti. basta pensare che in casa sua gli agenti hanno trovato circa 4mila euro in contanti, presunto provento dell'attività di spaccio.