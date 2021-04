Spaccio di hashish e marijuana: denunciato ragazzo di Lurate Caccivio

Un ragazzo di 24 anni di Lurate Caccivio è stato denunciato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione carabinieri di Lurate Caccivio lo hanno visto mentre cedeva un un piccolo involucro a un altro giovane. Tale involucro si è scoperto contenere circa 2 grammi di marijuana. E' scattata, quindi, la perquisizione personale e dell'abitazione del 24enne. In casa aveva circa 45 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione e al materiale necessario per confezionare le dosi. Il ragazzo, residente in paese, è stato denunciato a piede libero.