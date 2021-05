Spacciava in provincia di Como: arrestato a Desio ragazzo con 3 chili di hashish

Spacciava hashish e marijuana nei Comuni della cintura di Como. Nei guai è finito un 19enne residente a Desio arrestato dai carabinieri di Lrate Caccivio al termine di complesse indagini che li hanno condotti fino all'abitazione del giovane pusher. Nella sua casa i militari hanno trovato, per la precisione, 2,9 chilogrammi di hashish divisi in panetti e 865 grammi di marijuana contenute in due buste separate, nascosti all’interno di un armadio chiuso a chiave nell’anticamera. Il ragazzo aveva in casa anche denaro contante pari a 3.200 euro e 2 telefoni cellulari. Il giovane è stato condotto al carcere di Monza.