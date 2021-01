Spaccio di eroina a Menaggio durante tutta la pandemia: arrestati un uomo e una donna

Un altro colpo inferto alla criminalità allo spaccio di droga in alto lago. In manette sono finiti una donna di 30 anni di origini lituane e un uomo di 40 anni, italiano. Entrambi erano residenti a Menaggio e per un periodo hanno anche convissuto. I carabinieri della compagnia di Menaggio li hanno arrestati al termine di lunghe e meticolose indagini che hanno permesso di acquisire elementi per accusarli di spaccio di eroina e metadone. La coppia aveva numerosi acquirenti della zona. I militari hanno accertato un'intensa attività di spaccio nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2020. L'attività dei due spacciatori, insomma, non si è mai fermata nemmeno in occasione dei periodi di maggiori restrizioni anti-covid.

La donna attualmente risulta residente a Milano mentre l'uomo risulta gravitante ancora nel Comasco ma senza fissa dimora. Per la donna si sono spalancate le porte del carcere di San Vittore a Milano, mentre l'uomo è stato destinatario del provvedimentodi obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, essendo già destinatario della misura della sorveglianza speciale.