Spaccio di cocaina vicino al lido di Montorfano: due arresti

Due spacciatori arrestati a Montorfano, nella zona vicino al lido. Nella giornata del 27 luglio 2023 gli agenti della squadra mobile hanno fermato due cittadini marocchini di 39 e 41 anni, il primo irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora mentre il secondo residente a Tavernerio e in regola col permesso di soggiorno. I poliziotti erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona limitrofa al lido di Montorfano, hanno notato i due nordafricani che si stavano scambiando qualcosa e hanno riconosciuto uno dei due (il 41enne di Tavernerio) poiché era stato da già arrestato dagli stessi agenti nello scorso mese di marzo. L'accusa era di spaccio di droga e il marocchino era stato sottoposto dall’autorità giudiziaria all’obbligo di firma.

Gli agenti dopo averlo riconosciuto hanno deciso di intervenire e controllare i due uomini, trovando loro addosso alcune dosi di cocaina, 3.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Sono stati portati in questura, fotosegnalati e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e portati al carcere Bassone di Como.