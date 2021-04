Spaccio di droga fuori dalla scuola: 2 arresti a Mariano Comense

Spacciavano cocaina e hashish nel parcheggio davanti all'Istituto Dante Alighieri di via dei Vivai a Mariano Comense. In manette sono finiti due uomini di nazionalità marocchina di 50 e 24 anni, entrambi domiciliati a Rho.

I due sono stati visti da una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense mentre si aggiravano con fare sospetto nel parcheggio. I militari li hanno fermati per un controllo e li hanno perquisiti. I due nascondevano addosso 25 grammi di cocaina divisi in 32 dosi e 115 grammi di hashish. Con sé avevano anche poco più di mille euro in contanti. E' scattata così anche la perquisizione nel loro domicilio di Rho dove grazie ai cani anti-droga dell'unità cinofila di Casatenovo sono stati trovati sotto il comodino della camera da letto altri 900 grammi di hashish.