Spaccio di droga nel Parco Pineta: smantellati 5 bivacchi dei pusher

Continua senza sosta la lotta delle forze dell'ordine contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della aree boschive della provincia di Como. Nel corso della giornata di mercoledì 15 marzo 2023 i carabinieri di Appiano gentile hanno effettuato un blitz nel Parco Pineta, all'interno dell'area situata sul Comune di Oltrona di San Mamette. Sette carabinieri a piedi e in auto hanno eseguito un controllo dell'area individuando ben cinque bivacchi utilizzati dai pusher come postazioni per lo spaccio di droga. I bivacchi - costituiti da indumenti, sacchi di carbonella, viveri, sedie da campeggio e sgabelli - sono stati smantellati.