Fermati i fidanzati che spacciavano droga dell'amore tra Blevio e Como

Spacciavano la cosiddetta "droga dell'amore", nota anche come MDPV, una sostanza sintetica popolare tra i giovani della movida comasca. Nei guai sono finiti due fidanzati, lui di 27 anni, lei di 30. Il ragazzo è stato arrestato, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero. Del resto il 27enne era già noto alle forze dell'ordine: era già stato arrestato lo scorso marzo con una quantità significativa della stessa sostanza e successivamente condannato a oltre un anno di reclusione.

Le perquisizioni a Blevio e Como

Le perquisizioni sono state dalla Squadra Mobile della questura di Como presso tre abitazioni che sono risultati essere nella piena disponibilità della coppia. Si tratta di residenze situate una a Blevio e due a Como.

La droga sequestrata

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 3,1 chili di MDPV, conosciuta, come detto, con il nome di "droga dell'amore". Oltre alla sostanza stupefacente i poliziotti durante l'operazione coordinata dalla procura di Como hanno trovato 18mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.