Brenna, spaccia cocaina a Pasqua: arrestato

Un uomo di 32 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato a Brenna per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato visto aggirarsi dai carabinieri della Tneneza di Mariano Comense nei pressi dell'area boschiva nota per l'attività di spaccio. I militari lo hanno fermato e lo hanno perquisito. In auto hanno trovato 25 grammi di cocaina divisi in 21 dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme a 200 euro in contanti trovati in possesso dell'uomo. Il pusher, risultato essere senza fissa dimora, è stato tratto in arresto.